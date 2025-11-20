Un rayo destruyó parte del monumento de Cristo Rey, en Cuenca

Un rayo destruyó este miércoles 19 de noviembre parte del monumento de Cristo Rey en Cuenca. El hecho ocurrió tras una intensa lluvia que cayó en el norte de la ciudad. La cabeza de la escultura y otros fragmentos quedaron esparcidos alrededor del histórico monumento, que tiene más de 90 años.

Varios habitantes lamentaron lo ocurrido, especialmente porque faltan apenas cuatro días para las festividades en honor al Cristo Rey.

La imagen afectada corresponde al monumento ubicado en la colina de Cullca, entre las calles Luis Cordero y Eugenio Espejo, considerado además la estructura religiosa más alta de la capital azuaya.

Autoridades locales evalúan los daños para determinar las acciones de reparación mientras la comunidad expresa su preocupación por el impacto en uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

De acuerdo al Municipio de Cuenca, la última restauración integral que tuvo la estructura fue en 2010.

