Un rayo destruyó parte del monumento de Cristo Rey, en Cuenca

Un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/jovenes-fallecieron-caida-rayo-carmen-manabi-JA9244290 target=_blank>rayo</a></b> destruyó este miércoles 19 de noviembre parte del monumento de <b>Cristo Rey</b> en <b>Cuenca</b>. El hecho ocurrió tras una intensa lluvia que cayó en el norte de la ciudad. La cabeza de la escultura y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayas-adulto-mayor-ayuda-perder-hogar-familia-por-un-rayo-OF10407292 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/mujer-rayo-isidro-ayora-guayas-CG8923455 target=_blank></a></b>