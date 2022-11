Quito: los vehículos sufren daños luego de caer en baches y huecos

En nuestro segment, "Quito no se mueve", les contamos la historia de Orlando, quien pagó 25 dólares para que le arreglen una llanta de su vehículo, que fue lo que le pasó?. "Me caí en un bache y se me daño la llanta, es un bache de verdad que parece cráteres", así contó.

Lo mismo le ocurrió a Patricio, un hueco le ocasionó un grave daño a su vehículo. "Caí en el bache y se me partió la llanta y ya no sirvió para nada".

Santiago es propietario de una vulcanizadora, lleva la cuenta cada día de los autos que llegan por averías ocasionadas por los huecos en las calles. Los daños son diversos dice Verónica y todo representa un egreso para los afectados.

Los buses no quedan exentos de los baches, un vehículo puede experimentar averías leves o severas. Pero ¿qué pasa con los daños que sufren los vehículos?, quién los repone, en los casos citados, fueron los mismos afectados.

Según información proporcionada por la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, la entidad cuenta con una póliza para cubrir daños a terceros, especialmente ciudadanos que se sienten afectados por una imperfección en la vía.

Los afectados que desden accedera a una indeminización deber remitir un oficio a la EPMMOPS solicitadno la reparación o indemnización de los daños al vehículo y enviarlo a la dirección electrónica: [email protected] con los siguientes requisitos:

- explicación detallada del suceso

- si fue un accidetne en el que hubo presencia de la agencia metropolitana de tránsito, adjuntar el parte policial

- día y hora del suceso

- dirección exacta, calle principal, calle secundaria, sector y referencia

- fotografías del lugar

- proforma con el valor de la reparación

- copia de cédula de identidad y licencia de conducir del afectado

- copia de matrícula del vehículo afectado.

Daños que por lo engorroso del trámite lo terminan pagando los afectados.