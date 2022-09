Quito: ¿en qué rutas los buses alimentadores cometen más infracciones?

Hasta el 31 de agosto del presente año, la Coordinación de Fiscalización de la Empresa de Pasajeros de Quito ha emitido más de 5 200 sanciones a los buses, de diferentes cooperativas, que prestan el servicio como alimentadores del sistema integrado de transporte municipal. Este es un servicio adicional que se proporciona a las operadoras de transporte privado.

La Coordinación controla el funcionamiento del sistema integrado y emite sanciones por faltas de tipo operacional y de recaudo. Entre las de tipo operativo están no cumplir la programación, retrasos y desfaces de las unidades, desvíos de la ruta no autorizados, no contar con documentos habilitantes para la circulación. Las de tipo recaudo son la no entrega de boletos a los usuarios, la reventa y reutilización de boletos, mala aplicación de la tarifa, etc.

La emisión de las penalidades -según, Mauricio Tayupanta, coordinador de Fiscalización- se hace con base base en el Procedimiento de Fiscalización de las Unidades Alimentadoras en Terminales y Rutas con el cual se identifican las faltas atentatorias, graves y leves, así como las multas.

Por ejemplo, por falta atentatoria se debe cancelar 79 dólares, por las graves 53 y por los leves 26. “Los 50 fiscalizadores con que cuenta la empresa trabajan todos los días en la identificación de las faltas”, comentó el funcionario.

