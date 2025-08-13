Ecuador
13 ago 2025 , 06:23

Clima: Altas temperaturas y ráfagas de viento en Costa, Sierra y Amazonía, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este miércoles 13 de agosto de 2025.

   
    Foto referencial a altas temperaturas. ( API )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este miércoles 13 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 6 correspondientes a alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 5 °C y máximas de 24 °C, La región tendrá índices UV de 11 correspondientes a extremadamente alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 °C y máximas de 32 °C. Se esperan índices de radiación UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 7 equivalentes a alto.

Índices de radiación UV.
Índices de radiación UV. ( Inamhi )
