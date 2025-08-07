Ecuador
07 ago 2025 , 06:20

Clima: Altas temperaturas y radiación UV extrema en Sierra y Amazonía, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este jueves 7 de agosto de 2025.

   
    Foto referencial a Cielo despejado. ( Pexels )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este jueves 7 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 39 °C. La región tendrá índices UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 0 °C y máximas de 26 °C, La región tendrá índices UV de 13 correspondientes a extremadamente alto. Se reportan altas temperaturas en esta región, el Inamhi recomienda evitar la exposición continua al sol, mantenerse hidratado e informado por canales oficiales.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en mayor parte del territorio. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 °C y máximas de 34 °C. Se esperan índices de radiación UV de 10 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 28 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 6 equivalentes a alto.

Índices de radiación UV.
Índices de radiación UV. ( Inamhi )
