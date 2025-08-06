En algunos sectores de la Sierra se reportarán temperaturas bajo cero en horas de la madrugada

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que se producirá un descenso de la temperatura nocturna en la región Interandina, entre la madrugada del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

Se reportarán temperaturas menores a cinco grados. Además, podrían darse otras bajo cero en lugares de media y alta montaña. El panorama se presentará en zonas medias y altas de Pichincha, Carchi, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. Lo mismo en lugares altos de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos, indicó el Inamhi.

Ante ese escenario, la entidad indicó que podrían darse pérdidas en algunos cultivos en zonas por encima de 3 000 metros sobre el nivel del mar (msnm) por helada. También afectación al ganado no protegido de las temperaturas frías.

Igualmente, daños a las baterías de los vehículos y los motores a diesel.

Le puede interesar: Clima: Ráfagas de viento y altas temperaturas en Costa y Sierra, según Inamhi