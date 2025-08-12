Ecuador
Las bajas temperaturas y el sol han secado cultivos en Cotopaxi y Chimborazo

Las heladas y los bruscos cambios de temperatura han golpeado con fuerza el centro de la Sierra, dejando daños en más de 1 200 hectáreas de cultivos en Cotopaxi y afectando pastizales en Chimborazo. Agricultores y ganaderos reportan pérdidas que, en algunos casos, superan el 80 % de su producción.

En Cotopaxi, cuatro días consecutivos de bajas temperaturas han dejado una profunda huella en los campos de Latacunga, Pujilí y Salcedo. Cultivos de papa, fréjol, maíz y haba se han visto completamente arrasados. Las madrugadas, con temperaturas de hasta -3 °C, seguidas de un sol intenso durante el día, han terminado por quemar y secar las plantas.

En la parroquia 11 de Noviembre, al occidente de Latacunga, unos 50 agricultores habían sembrado 150 hectáreas de maíz, que fueron destruidas justo cuando comenzaban a desarrollarse.

"Está un 90 % destruido y es imposible recuperar. Estamos hablando de una inversión de unos 1 500 dólares en mano de obra y maquinaria agrícola", lamentó Edison Maigua, uno de los productores afectados.

En la parroquia Mulalillo, en el cantón Salcedo, los terrenos ahora lucen secos y polvorientos. Allí, las pérdidas alcanzan 200 hectáreas. "Tenía sembradas unas tres hectáreas de maíz, haba y chocho, con una inversión de unos 800 dólares, de lo que se ha perdido más del 80 %", contó William Quinatuña, otro agricultor afectado. A las heladas se suma el inicio de la temporada seca, que eleva el riesgo de daños aún mayores para la producción agrícola.

En Chimborazo, las variaciones térmicas entre el frío intenso de la mañana y el sol del mediodía también han marchitado pastizales en el cantón Colta. En la comunidad de Tungurahuilla, parroquia Santiago de Quito, unos 50 ganaderos se enfrentan a la dificultad de alimentar a sus animales debido a que el pasto se ha quemado.

Ante esta situación, los productores han empezado a cortar hierba y forraje en otras zonas para sostener la alimentación del ganado. Las hojas amarillentas se han vuelto un paisaje común, un efecto que también se extiende a los cultivos de maíz, papa y haba, amenazando con profundizar la crisis agrícola en la región si las condiciones climáticas extremas persisten.

