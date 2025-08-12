Las bajas temperaturas y el sol han secado cultivos en Cotopaxi y Chimborazo

Las heladas y los bruscos cambios de temperatura han golpeado con fuerza el centro de la Sierra, dejando daños en más de 1 200 hectáreas de cultivos en<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/actividad-volcan-cotopaxi-baja-sin-tendencia-cambios-LM9907926 target=_blank>Cotopaxi</a></b> y afectando pastizales en <b>Chimborazo</b>. <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/temperatura-costa-disminuye-hasta-habitantes-sienten-frio-IA9552813 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/heladas-afectan-cultivos-provincia-cotopaxi-CFEC563551 target=_blank></a></b>