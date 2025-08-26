Ecuador
26 ago 2025 , 06:21

Clima: Bajas temperaturas y ráfagas de vientos en Quito y Guayaquil, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este martes 26 de agosto de 2025.

   
  • Clima: Bajas temperaturas y ráfagas de vientos en Quito y Guayaquil, según Inamhi
    Quito, capital del Ecuador. ( Pixabay )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este martes 26 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 8 correspondientes a muy alto, se esperan ráfagas de viento en toda la región.

LEA: La actualización de datos en el IESS genera reclamos por falta de atención y turnos

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 23 °C, La región tendrá índices de radiación UV de 8 correspondientes a muy alto. Se reportan bajas temperaturas en esta región y ráfagas de viento.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 °C y máximas de 31 °C. Se esperan índices de radiación UV de 6 correspondientes a alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 18 °C y máximas de 26 °C, los índices de radiación UV de 10, equivalentes a muy alto.

LEA: Una ballena muerta afecta a una comunidad en Jambelí, El Oro

Índices de radiación UV.
Índices de radiación UV. ( Inamhi )
Temas
radiación UV
clima
altas temperturas
bajas temperaturas
pronóstico de clima
Ecuador
Noticias
Recomendadas