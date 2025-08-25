Una ballena muerta afecta a una comunidad en Jambelí, El Oro

Desde hace cinco días, una ballena jorobada de 14 metros de largo permanece varada en el extremo sur de la playa de Jambelí, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. En la cola del animal se observa un cabo enredado que, según pescadores de la zona, habría provocado su muerte en altamar antes de que las corrientes marinas arrastraran el cuerpo hasta la orilla.

El paso del tiempo y la exposición al sol aceleran la descomposición del cetáceo, generando fuertes olores que afectan a los cerca de 150 pobladores de la comuna y también a la actividad turística. El punto donde yace el animal está ubicado a unos 700 metros del área donde se concentran los visitantes, lo que mantiene en alerta a los operadores locales.

Lea también: Ballenas varadas: el protocolo existe, la ayuda no siempre

Fragmentos del cuerpo ya se han dispersado en distintos tramos de la playa, lo que incrementa la preocupación en la comunidad. Técnicos de la Dirección de Ambiente del Municipio de Santa Rosa inspeccionaron el lugar, aunque hasta ahora no se ha definido una solución para el retiro o disposición final del cuerpo.

Se trata del primer caso de una ballena muerta en esta playa en lo que va del año. Hasta el cierre de este informe, ninguna institución ha precisado el procedimiento que se aplicará para evitar mayores afectaciones ambientales y sanitarias.

Cada año, cerca de 10 000 ballenas jorobadas migran desde las frías aguas de la Antártida hacia la costa ecuatoriana para reproducirse y dar a luz. Este fenómeno convierte a provincias como Manabí, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas en puntos clave para el avistamiento de cetáceos en el Pacífico Sur, una actividad que se ha consolidado como atractivo turístico.

Revise además: Dos ballenas murieron tras quedar varadas en Playas, Guayas