Clima: Bajas temperatura y ráfagas de viento en Costa y Sierra, según Inamhi

Este jueves 21 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 29 °C. La región tendrá índices UV de 8 correspondientes a muy alto, se esperan ráfagas de viento en toda la región.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 4 °C y máximas de 26 °C, La región tendrá índices UV de 11 correspondientes a extremadamente alto. Se reportan bajas temperaturas en esta región y ráfagas de viento.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 16 °C y máximas de 30 °C. Se esperan índices de radiación UV de 9 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 19 °C y máximas de 26 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 9 equivalentes a muy alto.

