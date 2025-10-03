Ecuador
03 oct 2025 , 12:58

El programa Jóvenes en Acción acumula al menos 15 días de retraso en su cronograma

Los postulantes, en su mayoría, aún no reciben mensajes de confirmación, ni se les asignan los cupos para la capacitación obligatoria.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Puente
Canal WhatsApp
Newsletter

El programa Jóvenes en cción está retrasado. Tras haberse inscrito en agosto, los postulantes esperan correos de confirmación de que continúan en el proceso de selección. Estas comunicaciones debía llegar hasta el 15 de septiembre, pero hasta la mañana de este viernes 3 de octubre, muy pocos, indican en redes sociales, han tenido una respuesta.

Según el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, a mediados de septiembre iban a enviar los correos tras culminar el primer filtro de depuración porque cerca de 600 000 jóvenes se inscribieron para 80 000 cupos. Es decir, al menos un 640 % más de las plazas disponibles.

Lea: El presidente Daniel Noboa ha creado en su gobierno siete nuevos bonos para diferentes sectores

Así, iban a descartar a aquellos que no estén en el rango entre 18 y 29 años, que estén empleados o que tengan cobertura de algún tipo de seguridad social, como consta en las condiciones.

En octubre, debían iniciar las capacitaciones en las cuatro entidades públicas donde los jóvenes harán sus pasantías. Solo pasarán este segundo filtro los mejor evaluados, pero no hay fecha para conocer cuándo iniciará esta etapa.

Instituciones que ofrecen servicios de preparación para universidades han estado pendientes de este programa. Para ellos, existe otra preocupación que se debe a la falta de una normativa para evaluar a los jóvenes en las capacitaciones y garantizar el desembolso del dinero.

Por ejemplo, no se ha emitido el decreto ejecutivo que da paso al programa, como sí se hizo el año pasado en la primera edición.

Quote

“Y lo que nos dijeron es de que se está delineando bajo políticas propias del Ministerio, es decir, bajo, acuerdos ministeriales, pero la última vez que consultamos todavía no hay”.

Le puede interesar: 66 mil personas se inscribieron en el programa Jóvenes en Acción durante los dos primeros días de lanzamiento

Según el cronograma, en noviembre los elegidos iban a iniciar labores en los Ministerios de Educación, Salud, Infraestructura y Transporte y en la Secretaría de Gestión de Riesgos y hasta enero debían recibir USD 400.

Temas
bonos
MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Jóvenes en acción
Daniel Noboa
Harold Burbano
Ecuador
Noticias
Recomendadas