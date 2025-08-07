Jóvenes en Acción: problemas en portal virtual se presentaron en el tercer día de inscripciones

En el tercer día de inscripciones para el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/inscripciones-programa-jovenes-en-accion-comenzaran-5-agosto-KM9871972 target=_blank>programa gubernamental Jóvenes en Acción</a></b>, los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica (MIES) <b>recordaron a los postulantes tener a la mano la copia</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/nueva-fase-programa-jovenes-en-accion-gobierno-nacional-80000-jovenes-pasantias-pagadas-FK9840373 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/jovenes-en-accion-conozca-enlace-requisitos-inscribirse-YH9889526 target=_blank></a></b> <b></b>