Ecuador
07 ago 2025 , 19:00

Jóvenes en Acción: problemas en portal virtual se presentaron en el tercer día de inscripciones

Por tercer día consecutivo, la página de Jóvenes En Acción presentó problemas para recibir inscripciones. A pesar de las interrupciones, hay más de 80 000 inscritos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

En el tercer día de inscripciones para el programa gubernamental Jóvenes en Acción, los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica (MIES) recordaron a los postulantes tener a la mano la copia de la cédula y sus datos personales.

Por segundo día consecutivo, hubo extensas filas de interesados en los dos puntos de atención que el MIES habilitó en Guayaquil.

Le puede interesar: Lo que debe saber de la nueva fase del programa Jóvenes en Acción del Gobierno Nacional

Los postulantes escribieron detrás de las copias de cédula sus datos. Era una estrategia para reducir el tiempo de uso en las computadoras instaladas en las oficinas de la calle Carchi y 9 de Octubre.

Los jóvenes llegaron a ese punto del centro de la urbe, después de intentar de forma insistente la inscripción desde sus hogares, sin resultados.

En Quito, decenas de jóvenes acudieron a las instalaciones del Ministerio en la Plataforma Sur. En algunos casos, no tuvieron ayuda. Los funcionarios les recomendaron ir a sus casas a seguir intentando.

Lea también: Jóvenes en Acción: conozca el enlace y los requisitos para inscribirse

En Babahoyo, en Los Ríos, no hubo sistema durante la mañana. Les pidieron a los jóvenes regresar a sus casas y tener calma porque el periodo de inscripciones es hasta el 30 de agosto.

Por tercer día consecutivo, la página de inscripciones para Jóvenes En Acción presentó inconvenientes. Pese a los problemas, ya hay más de 80 000 inscritos.

Temas
MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Jóvenes en acción
Ecuador
Noticias
Recomendadas