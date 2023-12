Aunque la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria , esto no constituye el fin de la pandemia. Los expertos recomiendan no bajar la guardia y mantener las sugerencias de cuidado que se aplicaban estrictamente hace algunos años.

A su gran capacidad para mutar , se suma que parte de la población no está vacunada o no ha recibido los refuerzos.

Además, dijo que el virus "llegó para quedarse" y que ahora es "un problema de salud establecido y persistente ", características de una endemia; no obstante, no se ha declarado el cambio como si ocurrió con la influenza (virus H1N1).

En la actualidad, el Covid-19 ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Con la declaración de la OMS, los países pasaron "del modo de emergencia, al manejo y control del virus con otras enfermedades infecciosas", aseguró la entidad.

" Hay relajación , quemeimportismo de la infección, ausencia de medidas de precaución y reducción de percepción del riesgo. La gente ya no tiene miedo a infectarse, piensan que es una gripe más y no es así", señaló Simancas.

Las investigaciones sobre el Covid-19 continúan en el mundo y, aunque aún no son concluyentes , sugieren efectos secundarios a largo plazo.

Por ello, el especialista recomienda no automedicarse, usar mascarilla, no ir a lugares públicos si presenta síntomas, no compartir utensilios ni el mismo vaso.

También sugiere aplicarse las vacunas de refuerzo, especialmente si se trata de aquellas que están actualizadas. Países como Estados Unidos cuentan con inmunizadores que protegen de forma más eficaz a la población, pues tienen nuevas fórmulas.