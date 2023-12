Ciertamente eso se dijo mucho durante la pandemia. Pero también conozco a compañeros de trabajo y personas a las que he entrevistado o con las que he conversado a las puertas de la escuela, que se han visto muy afectadas por el covid en los últimos meses.

"Me siento bastante mal"

Pese a que aseguró que no es un “catastrofista”, Openshaw vaticinó que “muchas personas sufrirán de una enfermedad bastante desagradable que los noqueará durante varios días o semanas”.

"He escuchado de personas que tienen ataques desagradables de covid, muchas de los cuales son jóvenes y están en forma. Es un virus sorprendentemente tortuoso, que a veces enferma gravemente a la gente y, en ocasiones, provoca que eso que se llama 'covid prolongado'", aseveró.

El experto cree que hay “buenas posibilidades” de que aquellas personas que no contrajeron covid durante el último año lo padezcan en el futuro.

“Pero eso no quiere decir que las personas menores de 65 años no vayan a contraer el covid y no se vayan a sentir muy mal”, aclaró Riley.