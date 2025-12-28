Playa de San Pablo, en Santa Elena, es cerrada por contaminación de hidrocarburo

Autoridades mantienen cerrada una playa de la provincia de Santa Elena después de que se detectara la presencia de un presunto derivado de hidrocarburo, informó este domingo 28 de diciembre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El derrame se produjo en la comuna de San Pablo, y afecta a una franja aproximada de 30 a 40 centímetros de ancho, a lo largo de un tramo estimado de tres kilómetros de playa, de acuerdo a información de la Alcaldía de Santa Elena.

La SNGR señaló que se iniciaron las labores de limpieza, que se dispuso el cambio de banderas de prevención a roja y que el acceso a bañistas y actividades de pesca está restringido.

Además, indicó que se activaron mesas técnicas y que se realiza un monitoreo de la situación con el apoyo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, del Ministerio de Ambiente y Energía, la Capitanía del Puerto de Salinas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones públicas.

Las autoridades realizan los análisis para definir el tipo de hidrocarburo derramado, de acuerdo a medios locales.

La Municipalidad de Santa Elena afirmó que la playa estará cerrada mientras duren las labores de limpieza y evaluación, "a fin de precautelar la seguridad de la población y la protección del entorno natural".