Santa Elena fue uno de los destinos más visitados en Navidad

Las playas de la provincia de Santa Elena se ubicaron entre los destinos más visitados durante el feriado de Navidad. Solo el 24 de diciembre se registraron más de 5 000 salidas de vehículos desde Guayaquil, lo que evidenció un importante flujo de turistas hacia la costa. Ahora, el sector turístico centra su atención en el próximo feriado de Año Nuevo.

Durante las festividades navideñas, los balnearios de Santa Elena recibieron a cientos de visitantes, pese a que el descanso fue breve. Entre el 24 y el 25 de diciembre, la ocupación hotelera en la provincia alcanzó el 40 %. Salinas y Montañita se consolidaron como los destinos más populares.

Entre los turistas estuvo César Gonzabay, quien junto a su familia visitó Salinas para celebrar el cumpleaños número 11 de su hermana. Asimismo, Pacífico Ocaña viajó desde Ambato hasta este balneario, aprovechando que el día de Navidad tuvo libre para conducir su tráiler. "No tenemos muchas vacaciones, pero estamos disfrutando", comentó Ocaña.

De acuerdo con la Cámara de Turismo de Santa Elena, el feriado largo de fin de año podría atraer a cerca de 400 000 visitantes a la provincia. "Estamos llenos y ni siquiera es 31 de diciembre", afirmó Luis Tenempaguay, representante del gremio turístico provincial.

Por su parte, el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, destacó que los eventos organizados y los planes de seguridad implementados han influido en la alta afluencia de turistas.

Las cifras de tránsito reflejan esta tendencia. El 24 de diciembre fue el día con mayor salida de vehículos por el peaje de la vía a la Costa, con un total de 5 546 automotores. En Navidad, la cifra fue de 3 585. Entre ambos días, se contabilizaron 9 131 vehículos.

La tendencia ya está marcada y todo apunta a que Santa Elena se prepara para recibir a miles de turistas en una masiva despedida del año.