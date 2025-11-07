Ecuador
07 nov 2025 , 09:54

Santa Elena tiene un feriado obligatorio este viernes 7 de noviembre

La provincia celebra 18 años de su creación.

   
    Santa Elena es una de las provincias que más alberga turistas.( API )
Santa Elena tiene un feriado obligatorio tanto para el sector público como privado este viernes 7 de noviembre con motivo de sus 18 años de provincialización.

El día de asueto fue decretado por el presidente Daniel Noboa en la víspera. En el documento se deja en claro que los servicios esenciales deberán estar garantizados.

"... se garantizará la provisión de todos los servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales; y, bancarios. Las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad", se lee en el decreto.

El pedido de feriado provincial para este viernes fue realizado por el Gobernador de Santa Elena, quien argumentó que el día de descanso permitirá impulsar la economía, atrayendo a turistas locales y nacionales.

El 7 de noviembre de 2007, la península de Santa Elena dejó de ser parte de Guayas y se constituyó en una provincia con tres cantones: Salinas, Santa Elena y La Libertad.

