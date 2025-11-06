Concierto de Shakira: El presupuesto para viajar a Quito sobrepasa los USD 100

Viajar a Quito a ver a Shakira implica un presupuesto que sobrepasa el valor de la entrada al concierto y varía según las comodidades a las que acceda el viajero. El primer gasto fue el boleto, los fans pagaron entre USD 40 y USD 386 por cada ticket, incluyendo impuestos y según la localidad, pero a eso se suma el transporte.

En cooperativa interprovincial varía entre USD 12, USD 15 y USD 20 dependiendo de la ciudad de origen, una reserva en agencias de viaje con furgonetas o buses privados oscila entre USD 25 a USD 50 ida y vuelta.

Y en avión, quienes compraron con tiempo adquirieron en un promedio de USD 150 el pasaje con ida y vuelta - pero esta semana llegó a costar hasta USD 655 y solo queda un asiento disponible para este viernes en LATAM Airlines.

Al llegar a Quito se suma el hospedaje, consultando al gremio hotelero y de alojamientos temporales, que tienen ocupada más del 90 % de su capacidad hay quienes adquirieron con tiempo entre USD 20 a USD 40 por persona la noche en habitaciones grupales y otros que han adquirido en pareja en hoteles de 4 o 5 estrellas en USD 100 y más de USD 200 la noche.

Se suma un gasto promedio de USD 40 entre alimentación y transporte, así se puede obtener que una persona que viaje desde Guayaquil el viernes y haya adquirido la entrada más económica, realmente gastará USD 115 sumando todos los rubros.

Mientras que si se adquirió la entrada más cara, USD 386 compró el pasaje de avión a última hora, USD 655, y se hospedará en un hotel de 4 0 5 estrellas, USD 200, podría gastar USD 1 281 en promedio.