Pichona de Cóndor Andino busca nombre por medio de una votación

Una pichona de cóndor andino, nacida en la reserva natural del Bioparque Amaru, en la ciudad de Cuenca, inspiró una campaña para elegir su nombre. La iniciativa se difundió a través de redes sociales, donde la entidad lanzó una encuesta con tres posibles opciones. Esta cría es la primera que crece bajo el método de crianza asistida.

El cóndor andino, presente en el escudo nacional del Ecuador y considerado el ave voladora más grande del mundo, en este caso está siendo criado mediante la técnica de crianza asistida. El proceso consiste en utilizar marionetas que simulan a la madre, con el fin de recrear cómo sería su cuidado en la naturaleza y facilitar su alimentación.

El Bioparque Amaru, responsable de su cuidado, impulsa una encuesta para elegir entre tres nombres propuestos: Amancay, Shaya y Kimsa. La votación se puede realizar mediante un código QR disponible en la página de Instagram de Amaru Bioparque Cuenca.

