Pichincha, Imbabura y Loja, con radiación extremadamente alta este 1 de septiembre

La situación será similar en el resto del país. Con excepción de Manabí, Santo Domingo y zonas de Esmeraldas, donde el índice llegará a 7 (alto), el resto de provincias tendrá un nivel de radiación 10 (muy alto). Por ello, el Inamhi recomienda evitar la exposición prologada y directa al sol entre las 10:00 y 15:00.

La radiación ultravioleta será extremadamente alta en Pichincha, Imbabura y Loja el lunes, 1 de septiembre. El reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ( Inamhi ) señala que el índice llegará a nivel 11.

En la Advertencia Meteorológica 50, vigente hasta el 1 de septiembre, el Inamhi alertó sobre el aumento en las temperaturas diurnas y radiación UV alta, especialmente en el norte y sur de la región Interandina, norte de la Amazonía y centro-sur del Litoral.

La baja humedad en el ambiente, sumada a las ráfagas de viento propias de la época seca, son condiciones favorables para incendios forestales. Por ello, la institución pidió a la ciudadanía evitar actividades que generen chispas o fuego, no arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos.

Este lunes la Región Costa habrá cielo parcial nublado y nublado, ráfagas de viento en el sur y perfil costanero. Mientras tanto, en la Sierra el cielo estará poco nuboso e irá a parcialmente nublado, mientras que en la Amazonía estará entre parcialmente nublado a nublado, con lloviznas en la tarde y noche.