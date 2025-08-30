6 300 caballitos de mar disecados fueron hallados en poder de dos personas en Huaquillas

La alerta de ciudadanos a la Policía Nacional, por el<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/denuncian-cotopaxi-botadero-osamentas-animales-EFEC214246 target=_blank> olor nauseabundo</a></b> de una vivienda<b>, permitió la detención de un hombre y una mujer en Huaquillas</b>, El Oro. <b>Cuando los agentes allanaron el inmueble</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/descubren-35-toneladas-de-aletas-de-tiburon-en-empresa-de-manta-AC9105376 target=_blank></a></b>