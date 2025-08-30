Ecuador
30 ago 2025 , 16:20

6 300 caballitos de mar disecados fueron hallados en poder de dos personas en Huaquillas

Una mujer y un hombre enfrentan cargos por el delito contra la flora y fauna silvestre, al haber tenido en su poder 6 300 caballitos de mar en una vivienda de Huaquillas, frontera con Perú.

   
  • 6 300 caballitos de mar disecados fueron hallados en poder de dos personas en Huaquillas
    Imagen de 6 300 caballitos de mar disecados hallados en Huaquillas.( Cortesía de Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La alerta de ciudadanos a la Policía Nacional, por el olor nauseabundo de una vivienda, permitió la detención de un hombre y una mujer en Huaquillas, El Oro.

Cuando los agentes allanaron el inmueble encontraron cartones envueltos en fundas negras y en su interior 6 300 cuerpos disecados de caballitos de mar.

Le puede interesar: Descubren 35 toneladas de aletas de tiburón en empresa de Manta, pero no se decomisaron

También allanaron otro domicilio, donde encontraron un pepino de mar y equipos para empaquetar.

Las dos personas, Karla Del Cisne B.M. y José Agustín D.M., fueron arrestadas y enfrentan cargos por el delito contra la flora y fauna silvestre, penado con hasta tres años de cárcel.

Lea también: Hasta USD 200 por un cachorro en El Quinche; las autoridades rescataron a diez de la venta ilegal

Los animales fueron entregadas al Ministerio del Ambiente y Energía. Se constató que se trataba de especies protegidas, cuyo tráfico constituye un delito que afecta gravemente a la biodiversidad y ecosistemas marinos.

En el Consejo de la Judicatura no consta la resolución de la audiencia de flagrancia, por lo que se desconoce si los capturados están tras las rejas o recuperaron su libertad.

Temas
Ministerio de Ambiente
animales
especies marinas
flora y fauna marina
El Oro
Huaquillas
Noticias
Recomendadas