6 300 caballitos de mar disecados fueron hallados en poder de dos personas en Huaquillas

La alerta de ciudadanos a la Policía Nacional, por el olor nauseabundo de una vivienda, permitió la detención de un hombre y una mujer en Huaquillas, El Oro.

Cuando los agentes allanaron el inmueble encontraron cartones envueltos en fundas negras y en su interior 6 300 cuerpos disecados de caballitos de mar.

También allanaron otro domicilio, donde encontraron un pepino de mar y equipos para empaquetar.