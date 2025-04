La operación también incluyó el allanamiento de una vivienda donde se halló una funda con caballitos de mar disecados . En ese sitio fue retenido un ciudadano de nacionalidad china, junto con otra persona. Aún no se ha confirmado si se formularán cargos en su contra.

A pesar de la magnitud del hallazgo , las aletas no fueron decomisadas. Según información preliminar, la Fiscalía indicó que entre las especies encontradas había algunas protegidas por la Convención CITES. Sin embargo, horas después, la Dirección de Acuacultura y Pesca (DIRACPA) contradijo esa versión , asegurando que la empresa contaba con permisos para procesar aletas de tiburón azul, siempre que provinieran de pesca incidental .

¿Por qué no se decomisaron las aletas?

En Ecuador, la pesca dirigida de tiburones y el “aleteo” (corte de aletas) están prohibidos desde 2007. Solo se permite la comercialización de tiburones capturados de forma incidental, es decir, cuando quedan atrapados de manera no intencionada durante otras faenas pesqueras. No obstante, la normativa no especifica un límite de toneladas que pueda considerarse “incidental”.

Por el momento, se espera que las autoridades determinen si se llevará a cabo o no la audiencia de formulación de cargos para los dos ciudadanos retenidos.