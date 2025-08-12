Así puedes inscribirte a la plataforma del Ministerio de Educación donde contratarán a 2 800 profesionales

Le puede interesar: La falta de experiencia y los bajos salarios también frenan las contrataciones en Ecuador

Concretamente, la Cartera de Estado busca contratar a 2 300 docentes y 500 psicólogos y trabajadores sociales para las unidades educativas de los régimenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

2 800 plazas son ofertadas en la última convocatoria que ha lanzado el Ministerio de Educación para este mes de agosto de 2025, con el objetivo de contribuir al cierre de brechas en el acceso a profesionales de la educación .

Para formar parte, los interesados deberán crearse una cuenta en ese portal con información de su hoja de vida, el código de su planilla del servicio eléctrico e información de contacto como el número telefónico y su correo electrónico.

Asimismo, deberán verificar y actualizar su experiencia docente. Por ejemplo, si tiene experiencia no registrada, debe cargar la información y adjuntar el mecanizado del IESS y el certificado laboral en formato PDF en un solo archivo, de forma obligatoria.

Una vez registrado de manera correcta, y cuando sea la fecha de aplicación, podrá ir a la pestaña correspondiente para observar las especialidades a las que puede aplicar según su título académico. Podrá elegir hasta cinco ofertas, ordenándolas por prioridad (1 la más alta, 5 la más baja). Solo se mostrarán las especialidades para las que usted está calificado según su formación académica.

Una vez finalizado el proceso, se habilitará la pestaña de Resultados, en la cual los aspirantes a docentes podrán consultar el detalle de sus postulaciones a las vacantes ofertadas y verificar si han sido o no favorecidos en alguna de ellas. Para el 27 de agosto está previsto que se conozca esta información.

Una vez que finalice el proceso, el distrito educativo se comunicará con el aspirante favorecido, mediante correo electrónico o llamada telefónica, para la entrega de la documentación.

El Ministerio de Educación recalca que los procesos que se ejecutan en sus plataformas oficiales son gratuitos.