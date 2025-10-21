En Imbabura cesan los enfrentamientos, pero Otavalo y Cotacachi mantienen bloqueos pese al ingreso del Ejército

Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública cesaron en<b> Imbabura</b>. Sin embargo, el pedido del Gobierno Nacional para que los indígenas abran las vías no se acata en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/otavalo-cotacachi-ciudadanos-estan-sometidos-manifestantes-OC10308655 target=_blank>Otavalo</a></b> ni en diez <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-otavalo-cotacachi-vida-transcurre-miedo-resignacion-AC10304217 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/imbabura-otavalo-desabastecimiento-gas-paro-DK10296995 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>