Organizaciones feministas piden que los diálogos para combatir la violencia de género se concreten

Organizaciones piden que el Gobierno pase del anuncio a la acción

Por su parte, Virginia Gómez, de Fundación Desafío, toma con desconfianza el anuncio del Gobierno, pero de cumplirse, describe, deberá conformarse una mesa técnica convocada por la Secretaría de Derechos Humanos que está en contacto con las organizaciones, con el fin de "consolidar una propuesta que le dé la posibilidad a este Gobierno de resarcir lo que no ha hecho hasta ahora".

La actual situación de violencia contra las mujeres en Ecuador se podía prevenir, dice de forma tajante Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam Guayaquil. Las advertencias por parte de las organizaciones de la sociedad civil, reitera, "no son nuevas".

27% del presupuesto para combatir la violencia de género ha sido ejecutado

Sin embargo, las cifras no cuadran, pues si fuese así el presupuesto debería ser de 32,8 millones en total. Sobre esto y el desglose de los recursos utilizados para proyectos de inversión, Ecuavisa.com consultó a la Secretaría, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo una respuesta.

Otra de las iniciativas que lideró la entonces secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, fue la propuesta de crear 24 centros violetas, uno en cada provincia con el fin de atender a mujeres víctimas de violencia.

No obstante, en febrero de este año, la Secretaría modificó los convenios que mantenía con la Red Nacional de Casas de Acogida, que actualmente son cinco casas y 17 centros de atención que asisten a mujeres maltratadas; lo que provocó que la Red emitiera un comunicado donde exponían que no tenían garantías para continuar operando, pues el Gobierno no aseguraba la continuidad de los fondos.