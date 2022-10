Nuevo escándalo en la Asamblea Nacional por posible cobro de diezmos

Esta vez se trata del legislativo de Pachakutik, Joel Abad, a quien se le atribuyen al menos tres audios que se han hecho públicos en las últimas horas y que habrían sido grabados en su despacho de la Asamblea hablando con sus colaboradores de aportes voluntarios del 5% del sueldo.

Audio 1:

"... me vino esa idea para no hacer aparecer como los tales aportes, interpretados como diezmos, esos diezmos tienen mucha repercusión, que pueden costarle el puesto al asambleísta. Entonces, en ese sentido, que no aparezca sino como un fondo común, voluntario... aporte voluntario de ustedes..."

En la conversación se explica también el destino de esas contribuciones.

Audio 2:

"... hacer un fondo, pero no en el sentido mismo de que ese fondo sea depositado con cheques o con depósitos, nada de eso, porque la ley puede... caer..."

Sería para cualquier contingencia, gastos oficiales o lo que se requiera en el despacho.

Audio 3:

"... aquí no hay depósitos, aquí no hay cheques, aquí no hay cuentas, individuales, nadie, personas formales que van a darle a la señora... a usted le dan en efectivo, tome... y usted coge y deposita..."

Abad dijo desconocer los audios, aunque aseguró que responderá ante una posible investigación.

Mientras en el Comité de Ética de la Asamblea se espera que se formalice una denuncia antes de empezar una indagación sobre el caso.

El bloque de asambleístas de Pachakutik tiene previsto escuchar las explicaciones de Abad el lunes, antes de asumir una posición al respecto.