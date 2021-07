Comité de Ética de la Asamblea exhorta al CAL a que analice las expresiones de Rosa Cerda

El presidente del Comité de Ética, Segundo Chimbo (Pachakutik), indicó que no pueden iniciar de oficio un proceso de sanción y que debe ser presentada la denuncia de un legislador para iniciar el trámite.

Previamente, la parlamentaria Marjorie Chávez (PSC) había propuesto una moción para exigir la renuncia de Cerda, sin embargo este planteamiento no fue aceptado.

Desde el pasado fin de semana circula un video de la legisladora Cerda en el que manifiesta: "No me gusta la corrupción, compañeros. Aunque mi función es fiscalizar y legislar. Pues, a ver compañeros, no se enojen si de pronto les toque a mis compañeros de Pachakutik (...). Así sean de Pachakutik, cumpliré mis funciones. Eso he dicho: si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros".

Estas declaraciones han sido criticadas por varios de sus colegas, principalmente de otras bancadas.