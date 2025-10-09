Ecuador
En el norte de Pichincha persisten los bloqueos en las vías que conectan con Imbabura

Se registran cierres en la zona de El Cajas, mientras que en Tabacundo y Cayambe, el flujo vehicular es más intenso en este inicio de feriado nacional, aunque el comercio sigue afectado

   
Desde Quito hay controles policiales y militares en San Miguel del Común, punto estratégico de las manifestaciones, porque es el ingreso y salida de la capital hacia el norte.

En el Peaje de Oyacoto, el 9 de octubre, aumentó el tránsito en comparación con semanas anteriores. Algunos viajeros buscaron llegar a Tabacundo y Cayambe.

Mientras tanto, unos 100 vehiculos de transporte escolar e institucional, formaron una caravana desde Guayllabamba con dirección a Quito, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

LEA: Fuertes enfrentamientos se produjeron en San Miguel del Común, en el norte de Quito

Freddy Flores, conductor de transoprte escolar, señaló que están trabajando a pérdida, ya que aún no reciben la compensación que ofreció el Gobierno. "Es una falsedad", enfatizó.

La carretera que une Tabacundo con El Cajas, en el límite con Imbabura, permanece cerrada. Árboles, tierra y personas de las comunidades del lugar impiden el paso.

Los negocios están afectados

El mismo panorama se registra en la vía E-35 en el tramo que une Cayambe con El Cajas.

Pese a las restricciones, las florícolas de la zona continúan operando, así como los negocios a lo largo de la carretera que intentan recuperar ingresos tras 18 días de paralizaciones y bloqueos.

Revise: ¿Qué es la Unorcac? La organización indígena que amenazó con tomarse Ibarra

"Está ahorita todo muy bajo. No hay ventas, no hay gente", aseveró Annabel Ron, comerciante.

Mientras tanto, Marlene Cadena, contó que se organizó en horarios con sus trabajadores para mantenerlos en sus puestos de trabajo.

En Cayambe y Tabacundo los comerciantes afirman que sus negocios han caído en un 90 % en los días de paralización

