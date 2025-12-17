El Gobierno invertirá más de USD 3,3 millones para renovar museos y bibliotecas de Ecuador

El Gobierno Nacional destinará más de USD 3,3 millones para la recuperación y modernización de la infraestructura cultural del país, como parte del Plan de Recuperación de Infraestructura Cultural, que busca fortalecer museos, bibliotecas, archivos y centros culturales a escala nacional.

Revise: Una noche en los museos de Quito: criptas, leyendas y arte bajo la luna

En un comunicado difundido este miércoles 17 de diciembre, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que este monto contempla trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), en Guayaquil; los museos de Manta, Riobamba, Bahía de Caráquez y Loja; el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, en Cuenca; así como el Museo de la Memoria, el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, estos tres últimos ubicados en Quito.

Dentro de este plan, el Estado entregó un terreno de 13 004 metros cuadrados para la construcción del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador, que contará con condiciones técnicas especializadas para el resguardo de la Colección Nacional. Actualmente está abierta una convocatoria dirigida a arquitectos nacionales e internacionales para participar en la primera etapa del concurso del anteproyecto arquitectónico.

Por otra parte, el Gobierno desarrolla el Sistema de Gestión de Colecciones, una plataforma que permitirá centralizar la información histórica, técnica y administrativa de la Colección Nacional.

Lea también: Ecuador construirá nuevo museo nacional para albergar 1,2 millones de bienes patrimoniales

Finalmente, el Ministerio busca impulsar el proyecto Ludobibliotecas, que ya ha permitido inaugurar 13 espacios lúdicos de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes en distintas zonas del país. El objetivo es ampliar esta iniciativa a las 24 provincias.