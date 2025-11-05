Ecuador
Dueño de casa en Samborondón afrontaría multa de USD 23 500 por fiesta que causó caos vehicular

El Municipio de Samborondón abrió un proceso administrativo contra el propietario de una casa donde se organizó una fiesta masiva sin permiso en Halloween.

   
    La fiesta generó un colapso vial en la avenida Samborondón, especialmente a la altura del kilómetro 3,5. ( Ecuavisa )
El Municipio de Samborondón inició un proceso administrativo sancionador contra el propietario de una vivienda en la urbanización Palmar del Río, donde el pasado 31 de octubre se realizó una fiesta de Halloween que, según la Alcaldía, provocó un intenso congestionamiento vehicular e impidió que miles de personas llegaran a tiempo a sus destinos.

El alcalde Juan José Yúnez informó que el evento fue de carácter masivo y que sus organizadores cobraron por el ingreso, "desnaturalizando una zona residencial y sin contar con autorización municipal".

Yúnez advirtió que el propietario podría ser sancionado con una multa de hasta 50 salarios básicos (USD 23 500) por mal uso de suelo y otras infracciones a las ordenanzas locales.

La fiesta generó un colapso vial en la avenida Samborondón, especialmente a la altura del kilómetro 3,5, donde decenas de vehículos intentaban ingresar a la urbanización. Ciudadanos denunciaron en redes sociales que el tráfico avanzaba apenas un kilómetro en más de una hora, cuando a pie esa distancia se recorre en unos diez minutos.

El punto más crítico se registró en el acceso al puente Guasamda, que conecta La Puntilla con Sauces 4. De forma extraoficial, se conoció que la organización del evento estuvo a cargo de un grupo de adolescentes y adultos jóvenes.

