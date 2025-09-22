Samborondón al límite: 208 urbanizaciones, cinco centros comerciales y un tráfico que consume hasta dos horas al día

El tráfico en la avenida Samborondón, en horas pico, se vuelve una pesadilla diaria, cada día, más de 120 000 vehículos intentan avanzar por los 10 kilómetros y medio de la vía principal del cantón.

El embotellamiento alcanza su punto máximo entre las 6 y 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche.

“He llegado tarde a mi trabajo, la mayoría de días es lo mismo, los días viernes es peor el tráfico”, comentó Darwin Tirira, conductor. “Bastante tráfico, no se puede, los caminos se cierran y se demoran 1h llegar hacia la Aurora, siempre”, indicó otro conductor.

