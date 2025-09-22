Guayaquil
Samborondón al límite: 208 urbanizaciones, cinco centros comerciales y un tráfico que consume hasta dos horas al día

Más de 120 mil vehículos colapsan la principal vía del cantón cada día.

   
    Tráfico en Samborondón ( Archivo )
El tráfico en la avenida Samborondón, en horas pico, se vuelve una pesadilla diaria, cada día, más de 120 000 vehículos intentan avanzar por los 10 kilómetros y medio de la vía principal del cantón.

El embotellamiento alcanza su punto máximo entre las 6 y 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche.

“He llegado tarde a mi trabajo, la mayoría de días es lo mismo, los días viernes es peor el tráfico”, comentó Darwin Tirira, conductor. “Bastante tráfico, no se puede, los caminos se cierran y se demoran 1h llegar hacia la Aurora, siempre”, indicó otro conductor.

La Comisión de Tránsito del Ecuador asegura que mantiene un despliegue permanente de agentes. “Nuetros agentes, más de 50 oportunos, se mantienen aquí, para poder regular y mitigar”, comentó William Ayala, jefe operativo CTE. Pero la pregunta es inevitable: ¿son suficientes?

“Ese número está especialmente puesto en lugares estratégicos, porque no se trata de aumentar el número de agentes, sino de tenerlos en los lugares específicos, estratégicos”, indicó Ayala.

La CTE ha identificado tres puntos críticos:

  • El ingreso a Ciudad Celeste, a la altura de Plaza Batán, en el km 9.
  • El puente hacia Sauces, en el km 3,5.
  • En el tramo inicial, la intersección del km 1,5 con la avenida Los Arcos que está entre dos centros comerciales.

    • El vertiginoso crecimiento residencial y comercial es el combustible de este embotellamiento, solo esta avenida concentra:

  • 208 urbanizaciones
  • 5 centros comerciales
  • 16 plazas comerciales
  • 11 instituciones educativas

    • Todo en medio de una población de más de 100 mil habitantes y el boom no se detiene. Según el Municipio, desde 2024 han recibido 30 nuevas solicitudes de permisos para proyectos nuevos y solo en lo que va de este año, ya son 12:

  • 4 construcciones residenciales
  • 7 comerciales
  • 2 para parques empresariales o industriales

    • Desde la Alcaldía insisten en que cada proyecto cuenta con estudios técnicos y de tránsito y aseguran que negar permisos no es la respuesta.

    “Imagínese que se niega un uso comercial en la zona norte de la ciudad y que únicamente estén como estaban hace algunos años atrás, todos los comercios en la zona sur de la ciudad. Esperamos que todos lo que viven en el norte se trasladen al sur para hacer sus compras, creemos que eso va a ser positivo por el tema del tráfico, pues no es así”, indicó Juan José Túnez, alcalde de Samborondón.

    El problema está expuesto, la gran pregunta ahora es: ¿cómo desatar el nudo vial de Samborondón?

    Las respuestas, desde el Municipio y desde la mirada de expertos, se las revelaremos en una próxima entrega.

