Ecuador
01 nov 2025 , 16:00

Un muerto y dos heridos en Napo tras siniestro de tránsito este sábado, primer día de feriado de noviembre

La colisión, que involucró a un camión y un automóvil en una zona del cantón Quijos, provocó el cierre total de la circulación vehicular en ambos sentidos.

   
    Imagen de bomberos actuando en el lugar del siniestro en Quijos, Napo.( ECU 911 )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras un grave siniestro de tránsito en el sector de Papallacta, provincia de Napo este sábado 1 de noviembre, primera jornada del feriado de cuatro días.

La colisión, que involucró a un camión y un automóvil en una zona del cantón Quijos, provocó el cierre total de la circulación vehicular en ambos sentidos.

Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud ya se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

Agentes de tránsito trabajan para habilitar el paso lo antes posible, mientras se investigan las causas del impacto.

El ECU 911 reitera el llamado a conducir con precaución en esta ruta.

