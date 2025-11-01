Un muerto y dos heridos en Napo tras siniestro de tránsito este sábado, primer día de feriado de noviembre

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/hombre-murio-estrellado-barandas-malecon-2000-EH10356165 target=_blank> grave siniestro de tránsito</a></b> en el sector de Papallacta, provincia de Napo este sábado 1 de noviembre, primera jornada del feriado de cuatro <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/taxista-fallecio-atropellado-puente-unidad-nacional-HE10361475 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/siniestro-camion-trailer-ruta-viva-incendio-OH10356796 target=_blank></a></b>