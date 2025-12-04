Ecuador
04 dic 2025 , 06:45

Hospital de Macas: Ministerio de Salud investiga al personal que entregó el cuerpo de una bebé en una caja de cartón

El Ministerio de Salud comunicó que el gerente del Hospital de Macas fue desvinculado tras la denuncia de que se entregó el cadáver de una bebé dentro de una caja de cartón.

   
    Fotografía del Hospital General de Macas. ( INTERNET )
Fuente:
Ministerio de Salud
user placeholder

Redacción
Una denuncia ciudadana se hizo viral en redes sociales tras conocer que el cadáver de una menor de edad fue entregado a su madre en una caja de cartón. Esto ocurrió en el Hospital de Macas, provincia de Morona Santiago. Tras la denuncia, el Ministerio de Salud Pública desvinculó al gerente encargado de la casa de salud y solicitó un proceso de auditoría inmediata, según informó en un comunicado.

Además, la Cartera de Estado informa que realizan las investigaciones correspondientes para aclarar la situación y sancionar al personal involucrado en el hecho.

¿Qué pasó con la bebé que falleció en el Hospital de Macas?​​

El Ministerio de Salud expresó su rechazo a este tipo de acciones y extendió sus condolencias a la familia de la pequeña. La niña estaba ingresada en la casa de salud. Según la denuncia, el personal médico le extrajo sangre en tres ocasiones para realizar exámenes; sin embargo, su madre se opuso al ver a la niña llorando y poniéndose pálida.

Los médicos llamaron a la Policía para que acudiera y la menor de edad habría sido arrebatada de su madre por la fuerza. Horas después, los médicos informaron a la madre que la bebé había fallecido.

Noticias
