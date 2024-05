Ministerio de Educación asegura que no se usarán escuelas del milenio como cuarteles para la Policía

Las escuelas del Milenio no serán usadas para construir cuarteles intermedios para la Policía, afirmó el Ministerio de Educación, al referirse sobre la publicación de un medio digital.

Calificó que el anunciado "El Gobierno planea usar la escuelas del milenio que no funcionan en Guayas como cuarteles policiales”, como impreciso y que carece de veracidad. La Cartera de Estado explicó que en esa provincia no existen unidades educativas del Milenio abandonadas, o que no estén en funcionamiento.

Al contrario, señala, que actualmente se encuentran en proceso de construcción tres nuevas unidades de este tipo, que beneficiarían a cerca de 7 mil estudiantes.

El Ministerio de Educación apuntó que el Gobierno, a través de una estrategia de optimización de recursos, está implementando un nuevo modelo de gestión para repotenciar unidades policiales y construir cuarteles intermedios.

"El objetivo de este plan es mejorar la seguridad de los agentes policiales y la atención en caso de emergencias", explicaron. Comentaron que las escuelas del Milenio no forman parte de este proyecto, pero que otras infraestructuras no usadas podrían ser consideradas para tal efecto.

No detallaron si se referían a inmuebles que le pertenece a su Cartera, o de otras instituciones gubernamentales.

Los cuarteles intermedios tendrían entre 150 y 250 uniformados, con el objetivo de prevenir y combatir de manera efectiva las nuevas amenazas, y los riesgos para los servidores policiales y ciudadanía. Esta propuesta surgió durante el gobierno de Guillermo Lasso.