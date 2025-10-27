Ecuador
Senae aclara que mini motos entregadas en Santa Elena no serán usadas por la Policía

La entidad precisó que solo las llantas y el motor fuera de borda donados se destinarán al Bloque de Seguridad, mientras que las mini motos serán usadas por niños.

   
    En un video compartido por el propio Senae se observó a Castillo y Negrete montados en las mini motos.( Senae )
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) aclaró que las 16 mini motos entregadas la semana pasada a la Gobernación de Santa Elena no serán utilizadas por la fuerza pública, sino por niños en actividades recreativas y deportivas.

El viernes 24 de octubre, la entidad difundió imágenes del acto de entrega, en el que también se donaron 500 llantas y un motor fuera de borda. En la ceremonia participaron el gobernador de Santa Elena, Xavier Negrete; el director del Senae, Sandro Castillo; el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz; y autoridades policiales y militares de la provincia.

En un video compartido por el propio Senae se observó a Castillo y Negrete montados en las mini motos. Durante el evento, Negrete afirmó: "Nos reunimos para entregar insumos y bienes que fortalecen las operaciones del Bloque de Seguridad, herramientas fundamentales para continuar combatiendo a la delincuencia".

Las declaraciones y las imágenes generaron cuestionamientos en redes sociales sobre si esos vehículos serían utilizados por la fuerza pública y su pertinencia en la lucha contra la violencia e inseguridad.

Ante la polémica, el Senae aclaró este domingo que solo las llantas y el motor fuera de borda serán destinados al Bloque de Seguridad, mientras que las mini motos se emplearán en actividades recreativas y deportivas para niños.

La institución añadió que todos los bienes entregados fueron aprehendidos en operativos de control aduanero.

En la provincia de Santa Elena se registran cerca de 170 muertes violentas en lo que va de 2025.

