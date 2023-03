Migrantes ecuatorianos varados en el sur de México exigen papeles para avanzar a EE.UU.

La autoridad migratoria dejó salir a Irene Echiza, el pasado 8 de febrero; sin embargo, su marido permanece detenido y manifestó su preocupación, ya que tiene hipertensión arterial y no cuenta con su tratamiento.

"Ya tengo el permiso legal, he subido dos ocasiones hasta Arriaga y me han regresado, si no nos quieren deportar, que nos dejen avanzar al norte y que lo hagan desde allá", dijo.

Warani narró que sus compatriotas, al igual que él, salieron porque su país está en desgracia. “A mi papá le mataron por cobrar una semana de trabajo y a mi mamá por lo de un mes. Hay mucha delincuencia y eso no nos deja salir adelante (en Ecuador)”, contrastó.