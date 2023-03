Médicos y pacientes del hospital Enrique Garcés, preocupados por la falta de insumos médicos

Entre los pacientes del hospital Enrique Garcés de Quito hay preocupación, señalan que uno de los requisitos para ser intervenidos quirúrgicamente es que cuenten con insumos básicos y medicamentos, si no deben volver a sus casas con la dolencia, esto a pesar de ser un hospital público.

Uno de los pacientes cuenta que: "toca comprar como usted puede ver, los hilos, las agujas".

Los familiares afirman que les toca solventar de cualquier forma los gastos, para que puedan ser operados lo más pronto, también el personal de la salud lidia a diario con estas carencias, según señala una médico que trabaja desde hace varios años en esta casa de salud y quien pidió que protejamos su identidad por miedo a represalias.

"No se les interviene, es porque lastimosamente en el hospital hay máquinas de anestesia dañadas, al igual que las mesas de quirófanos; además insumos, no hay guantes, no hay hilos para suturar".

Pero de esta casa de salud no es la primera vez que recibimos quejas, incluso hace unos meses, los médicos salieron a protestar, por lo mismo.

La directora médica del hospital reconoce que hay inconvenientes. El presupuesto para insumos y medicamentos para este hospital es de más de tres millones de dólares.