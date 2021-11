Médicos sugieren medidas de restricción ante el incremento de casos de COVID-19

Los casos positivos de COVID-19 se incrementan y sin embargo ya inició el proceso de retorno a clases y se viene el periodo más festivo del año.

Por eso desde el Colegio de Médicos del Guayas se hace un llamado a las autoridades porque el relajamiento ciudadano, a criterio del doctor Francisco Bohórquez, va de la mano con la falta de controles.

"Debe haber un aforo limitado en cuanto de la fluencia de turistas en cuanto a los sitios de diversión y las playas. También el control de pico y placa del movimiento vehicular", afirmó Bohórquez.

"A la ciudadanía les sugerimos que solamente se reúna en grupos de 10 personas, no más y en espacios abiertos. Las clases definitivamente deben ser postergadas en su inicio presencial para el mes de abril de 2022", agregó.

Diciembre es un mes que en condiciones normales se acompaña de reuniones y de aglomeraciones por las compras navideñas. El espacio perfecto para la recuperación de la economía, pero también para que el virus se propague.

"El aforo tiene que ser limitado en los centros comerciales, tal como estábamos meses atrás. Deben haber medidas de bioseguridad en todo sitio en donde se van a aglomerar las personas", enfatizó Bohórquez.

"No deben haber fiestas ni reuniones grupales promocionadas por instituciones publicas o municipios", añadió.

Los médicos señalan que al menos el 80% de los casos positivos de covid son de personas que no se han vacunado. Por ello indican que se tiene que seguir buscando la inmunidad de rebaño.

Pero hasta el momento no hay pronunciamiento alguno por parte del COE Nacional. Las autoridades consideran que es marginal el incremento de casos, que no hay que encender las alarmas y todos esperan que esta no vez no se equivoquen.