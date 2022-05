Médicos de Quito denuncian que el sistema de salud pública agoniza; piden que se declare en emergencia

Los médicos decidieron no callar más; la mañana de este jueves 26 de mayo, convocaron a una rueda de prensa para explicar que el sistema de salud de Quito, agoniza. "Esta es una de las épocas más defastas, más críticas para la salud pública en el país. Literalmente, se nos están cayendo los hospitales, aquí en la capital", comentó Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

Sostienen que la falta de insumos, medicamentos y hasta los equipos obsoletos conspiran contra el trabajo profesional de cientos de médicos. "No hay material para operar a los pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados para transferir a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario, y las casas de convenios no los reciben porque tampoco les pagan", dijo Juan Barriga, médico del Hospital Pablo Arturo Suárez.

Y es que es la primera vez que una situación así los convoca, allí se encontraban representantes del Hospital Pablo Arturo Suárez, del Hospital del Sur, Calderón y otros, todos coinciden, con que la situación ya es insostenible. "Nuestro hospital no da más, estamos en una situación crítica. No tenemos radiología, no tenemos laboratorio, no tenemos insumos, medicamentos, dispositivos", afirmó Byron Noroña, médico del Hospital del Sur.

"En el Hospital General Docente de Calderón tenemos aproximadamente 300 cirugías represadas. Tenemos muchos problemas, no tenemos equipos, las torres de laparoscopía no funcionan", dijo Carolina del Salto, médico del Hospital Docente de Calderón.

Y ahora piden ser escuchados por el presidente: "¿Qué quiere señor presidente, qué salgamos los médicos a las calles?", cuestionó Cárdenas. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud, aún no ha emitido un pronunciamiento.