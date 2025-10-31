Con más de 5 700 cámaras de video se vigilará los puntos de mayor afluencia en el feriado, en Ecuador

Un operativo de seguridad se implementó con motivo del feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca, que desarrollará desde las 12:00 de este viernes, hasta las 06:00 del miércoles 5 de noviembre. Las acciones serán coordinadas por las autoridades del Ministerio del Interior, Policía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Turismo y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Se ejecutarán acciones desde el Bloque de Seguridad. Cada entidad realizará, dentro de sus ompetencias, control y auxilio en sitios turísticos, zonas de alta concurrencia y ejes viales de todo el país; así como para la atención de eventuales emergencias.

El ECU 911 se mantendrá operativo con más de 5 700 cámaras de videovigilancia y más de 3 100 servidores que trabajarán en la gestión de las alertas. Este contingente se complementa con 99 cámaras en el perfil costanero, 163 dispositivos en terminales terrestres y aeropuertos, y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

La Policía Nacional desplegarán 48 774 efectivos de los ejes preventivo, 6 403 investigativo y 1 767 de inteligencia a nivel nacional, apoyados por 5 653 patrulleros, 6 077 motocicletas, 73 UMAC, 18 ambulancias y cinco aeronaves.

Las Fuerzas Armadas desplegarán 30 000 soldados, en territorio nacional para el orden público. Las operaciones se concentrarán en los principales ejes viales, sitios turísticos y lugares de alta afluencia, con especial atención en Cuenca y las provincias costeras.

