Latacunga: Una madre murió protegiendo a su bebé cuando se derrumbó su vivienda por un aluvión

Una madre de 25 años murió protegiendo a su bebé después que su vivienda fuera derrumbada por un aluvión en la comunidad Chaupi Contadero, parroquia Belisario Quevedo, en Latacunga. La emergencia se produjo la noche del jueves 30 de octubre. Su hija, de tres meses, fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos de la capital de Cotopaxi. Le puede interesar: Un muerto y dos heridos en Napo tras siniestro de tránsito este sábado, primer día de feriado de noviembre La madre identificada como Fátima Narváez y falleció soportando peso de la estructura. La bebé fue estabilizada y trasladada a una casa de salud, donde se recupera. Está fuera de peligro.

Catorce bomberos y cerca de cincuenta comuneros participaron en el rescate del cuerpo de su madre. Pero la lluvia, que se extendió por seis horas, también afectó a otras diez viviendas en cinco comunidades. Tres casas quedaron en inminente riesgo de colapso por su cercanía a la ladera desde donde descendió agua y lodo. Las vías que conectan estas comunidades quedaron intransitables por la acumulación de piedras y escombros. Los habitantes intentan despejarlas con palas y escobas

Inundaciones en Belisario Quevedo

20 casas se inundaron en cuatro comunidades de la parroquia Belisario Quevedo en Latacunga. El agua se filtró por techos y puertas, y aunque los habitantes lograron evacuarla, el lodo persiste. A tres kilómetros, en la comunidad San Antonio, la quebrada no soportó la acumulación de agua y colapsó. El torrente arrasó parte de la vía y dejó incomunicadas a 15 familias. Lea también: ¿Por qué nos gusta tanto el cangrejo rojo ecuatoriano y qué hay detrás de su prohibición de exportación? En la comunidad Santa Rosa, cinco hectáreas de cultivos quedaron bajo el lodo. La corriente también se llevó a al menos 30 animales de corral. Un deslizamiento de gran magnitud se registró en la comunidad Guazazo, parroquia Químiag, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Según información preliminar, cerca de 62 mil metros cúbicos de material descendieron desde la montaña, lo que afectó al sistema eléctrico y a la bocatoma del río Banco, perteneciente a la Empresa Eléctrica Riobamba, que suspendió preventivamente sus operaciones mientras se realizan las evaluaciones técnicas. Además, una vía de tercer orden resultó afectada en un tramo de aproximadamente 200 metros, dificultando el traslado de ganaderos de la zona. La tarde y noche de este viernes, 12 barrios de Riobamba resultaron inundados a causa de las fuertes lluvias. En algunos sectores del sur de la ciudad, el nivel del agua alcanzó entre 50 y 60 centímetros; esto dificultó el tránsito vehicular y peatonal.