¿Por qué nos gusta tanto el cangrejo rojo ecuatoriano y qué hay detrás de su prohibición de exportación?

Su nombre científico es Ucides occidentalis. En Ecuador, esta especie no solo habita en los manglares del Golfo de Guayaquil; también existen poblaciones del apetecido —y hoy prohibido de exportar— cangrejo rojo en Esmeraldas. Según la bióloga Fedra Solano, del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (Ipiap), en esa provincia el consumo no es tan intenso como en las localidades costeras del sur del país. En el norte, explica, predomina más bien el gusto por el cangrejo azul (Cardisoma crassum).

En ciudades como Guayaquil, Samborondón, Daule, Durán o Machala, comer cangrejo es una tradición convertida en ritual. Si se lo prepara en casa, la experiencia puede tomar horas: desde la compra hasta la cocción, el plato se acompaña con cerveza, ensalada, maduro, cocolón o arroz, en medio de una reunión familiar o entre amigos.

En los restaurantes, el comensal paga más para evitar la preparación, pero el ritual se mantiene. El mazo y la tabla son infaltables, y el deleite puede extenderse por horas. Además, la oferta gastronómica se amplía con carapachos rellenos, arroz con cangrejo, ensaladas o el popular "chopsué".

De acuerdo con Solano, el fenómeno del consumo de cangrejo rojo en Ecuador es único, no por las características del crustáceo —presente también en países de Centroamérica o Perú—, sino por su preparación y la fuerte carga cultural que lo rodea.