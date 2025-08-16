Loja | Guía y recomendaciones para la Romería de la Virgen del Cisne

El domingo 17 de agosto, miles de fieles recorrerán más de 70 kilómetros hacia <b>Loja </b>en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país conocida como la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/romeria-virgen-del-cisne-2025-MM9934970#:~:text=Como%20cada%20a%C3%B1o%2C%20la%20imagen,aproximadamente%2C%20tras%20recorrer%2025%20kil%C3%B3metros. target=_blank>Romería de la Virgen del Cisne</a></b>. <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/dias-libres-loja-santa-elena-CM9943620 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/geofisico-advierte-sismos-cotopaxi-cambios-comportamiento-volcan-LH9944926 target=_blank></a></b>