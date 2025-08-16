Loja | Guía y recomendaciones para la Romería de la Virgen del Cisne

El domingo 17 de agosto, miles de fieles recorrerán más de 70 kilómetros hacia Loja en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país conocida como la Romería de la Virgen del Cisne. Se espera la asistencia mínima entre 10 000 y 50 000 devotos.

El ECU 911 recordó que, ante emergencias derivadas de aglomeraciones, inseguridad o problemas de salud, se atenderán los hechos a través de la línea única 9-1-1. Además, recomendó planificar la ruta y caminar en grupo, usar ropa cómoda, llevar hidratación y evitar portar objetos de valor a la vista del público.

Como cada año, la imagen de la virgen parte el 17 de agosto desde el Santuario de El Cisne hasta la parroquia de San Pedro de La Bendita. La romería empieza a las 07:00 y termina a las 15:30 aproximadamente, tras recorrer 25 kilómetros.

Para facilitar la afluencia de peregrinos, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto presidencial 106, suspendió la jornada laboral en los sectores público y privado de Loja y Catamayo durante la romería.

En cuanto al clima, el Inamhi informó que entre el 17 y el 20 de agosto las temperaturas oscilarán entre 8 y 30 grados centígrados, con radiación solar que irá de moderada a muy alta y extremadamente alta.

