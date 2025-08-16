Ecuador
16 ago 2025 , 11:50

Noboa suspende jornadas laborales en Santa Elena y Loja por celebraciones provinciales

En Santa Elena, el 18 de agosto será día de asueto. En Loja, el 20 de agosto.

   
  • Noboa suspende jornadas laborales en Santa Elena y Loja por celebraciones provinciales
    Imagen de archivo del mirador de Ballenita, en Santa Elena. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la suspensión de las jornadas laborales el 18 de agosto en Santa Elena y el 20 de agosto en Loja, con motivo de sus celebraciones provinciales. La medida aplica tanto para el sector público como para el privado.

En Santa Elena, cada 18 de agosto se recuerda la fecha de su descubrimiento, atribuido al explorador Francisco Pizarro en 1527, según relatan las crónicas históricas. No obstante, esta conmemoración no está fijada oficialmente como feriado.

Lea también: ¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Ecuador?

En el caso de Loja, la jornada de asueto obedece al cierre de la multitudinaria peregrinación de la Virgen de El Cisne, considerada la movilización católica más grande del país. El recorrido inicia el 17 de agosto en la parroquia San Pedro de la Bendita, en el cantón Catamayo, y culmina tres días después en la ciudad de Loja, tras más de 70 kilómetros a pie.

La peregrinación tiene una tradición de casi dos siglos.
La peregrinación tiene una tradición de casi dos siglos. ( Alejandra Sánchez / Ecuavisa )

La peregrinación tiene una tradición de casi dos siglos, pues la primera se realizó en 1830. El año pasado, cerca de un millón de personas participaron en el trayecto, que se ha convertido en un evento religioso, cultural y turístico de gran impacto para la provincia.

Revise además: Todo lo que debe saber de la Romería de la Virgen del Cisne

En 2024, Noboa ya había adoptado una decisión similar, aunque entonces la suspensión laboral se limitó únicamente a los cantones Loja y Catamayo.

Según el decreto, las jornadas suspendidas en ambas provincias serán recuperables, mediante una hora de trabajo adicional en los días posteriores.

Temas
vacaciones
feriado
días libres
Daniel Noboa
Loja
Santa Elena
Noticias
Recomendadas