Ecuador
03 oct 2025 , 18:00

Cinco locales han sido clausurados en Pichincha durante 784 operativos para combatir la especulación

Las acciones evitar el almacenamiento indebido, adulteración de precios y alteración de balanzas digitales, tras la eliminación del subsidio al diésel.

   
    Las autoridades han realizado 784 operativos contra la especulación.( Intendencia de Policía de Pichincha )
Los operativos de control se intensifican en Pichincha para evitar el almacenamiento indebido, adulteración de precios y alteración de balanzas digitales, tras la eliminación del subsidio al diésel.

La madrugada del 3 de octubre, las autoridades del Ministerio de Gobierno, mediante la Intendencia de Policía de Pichincha y con el apoyo de la Policía Nacional, inspeccionaron los mercados de La Ofelia y Cotocollao, en el norte de Quito.

Los operativos contra la especulación y el abuso en los precios de los productos de primera necesidad permitieron verificar que los productos se comercialicen a un precio justo, peso exacto y calidad.

Operativos dejan cinco locales clausurados

Entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, las autoridades han realizado 784 operativos contra la especulación, dejando los siguientes resultados:

  • Cinco clausuras de establecimientos por alteraciones comprobadas
  • Nueve personas detenidas y puestas a órdenes de la justicia
  • 1 505 locales supervisados: 182 mercados, 178 supermercados, 926 tiendas y 219 centros de abastos

    • El Ministerio de Gobierno destacó que las inspecciones se realizan en gran medida gracias a denuncias y alertas ciudadanas. Si detecta incrementos injustificados en víveres, combustibles, materiales de construcción, pasajes o materia prima, puede denunciarlo en https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec o en las oficinas de Intendencias y Comisarías a escala nacional.

    Además, puede consultar el listado de precios referenciales en: https://sinagap.mag.gob.ec/sina/PaginasCGSIN/Rep_Pre_Prod_X_MercCGSIN.aspx

