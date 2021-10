Leonidas Iza volvió a poner condiciones para continuar diálogo con el gobierno

El próximo 22 de octubre, la Conaie tendrá su asamblea y resolverá si vuelve a la mesa de diálogo con el gobierno o si inicia acciones de fuerza contra el régimen. Su presidente, Leonidas Iza, pone condiciones para retomar las conversaciones.

"Simplemente estamos diciendo cumpla con los temas centrales de este país: combustibles, el tema de crédito y minería. Si no hay mínimamente una respuesta nosotros no aceptamos en este caso estabilizar en mesas técnica. Y eso no significa romper el diálogo, eso es un diálogo con resultados", afirmó Iza.

Lo dijo en la casa de la cultura durante la conmemoración por los dos años de las jornadas de movilización en contra del gobierno de Lenín Moreno y que terminaron con actos de violencia en Quito.

La dirigencia indígena no descarta protestas similares.

"Para que este país vaya conociendo de una vez por todas el presidente Lasso que no vamos a aceptar imposiciones", complementó Carlos Zucushanay, presidente de la Ecuarunari.

En respuesta, el gobierno movilizó a cientos de sus simpatizantes al Palacio de Carondelet en la denominada concentración por la paz.

"No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace dos años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías y periodistas. Que nos escuchen bien los que están están la casa de la cultura que aquí están los quiteños y los ecuatorianos que vamos a defender a Quito", dijo Lasso desde el balcón presidencial.

A diferencia de otras ocasiones, en el evento no se presentó la mayoría de ministros y colaboradores del régimen aunque sí estuvieron los ministros: de Gobierno, Alexandra Vela, y el de Defensa, Fernando Donoso.