Lasso pide a los ministros volcar la mirada al campo y 'hacer más visibles' los beneficios sociales, tras su lectura sobre el paro

VOLCAR LA MIRADA AL CAMPO

"No podemos plantear por un lado la lucha de la desnutrición crónica infantil y por otro lado ver el penoso espectáculo de regar al piso cantidades de litros de leche que muy bien hubieran servido para muchos de aquellos niños que no tenían por qué estar presentes en los actos de protestas".

LLAMADO A LA UNIDAD

En su discurso, Lasso llamó a la unidad y dijo que "es la hora de curar heridas, superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo: reconstruir y hacer crecer al país".

No obstante, dijo que "no podemos olvidar el costo del paro de más de mil millones de dólares, los actos de violencia, el uso de niños y mujeres como carne de cañón para proteger actividades violentas de infiltrados que han participado en esta y otras manifestaciones con un solo propósito: destruir el orden constituido".

A los ministros les pidió que los beneficios sociales sean más visibles, brindar acceso rápido a oportunidades y absoluta calidad en los servicios públicos.

Para finalizar, dijo que aciertan los que afirman que el Gobierno no tiene operadores políticos, "nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín, nosotros no hemos entregado ni vamos a entregar hospitales a cambio de votos en la Asamblea Nacional, no vamos a entregar aduanas, el SRI y otras entidades".

“Ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y que dejemos a los expertos en su casa porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano”.