Lasso: "No vamos a hacer lo que ellos quieran sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano"

El presidente de la Repúbica Guillermo Lasso respondió a la CONAIE, que amenaza con movilizaciones si el gobierno no suspende el alza periódica del precio de los combustibles.

"Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador y ¿Qué es lo que quieren?. Quieren combustibles más baratos ¿para qué? para que el subsidio vaya ¿a quien?, a los ricos, a los contrabandistas o a los narcotraficantes. No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar", afirmó Lasso.

El presidente ratificó que aún se estudia la focalización del subsidio de los combustibles para un sector en especial.

"Por eso estamos trabajando en la focalización del subsidio al transporte público porque eso sí afecta a los más pobres del ecuador, pero el resto definitivamente que no", aclaró

Lo dijo horas después de que el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, diera plazo al gobierno hasta el 10 de agosto para pronunciarse sobre sus exigencias que pasan también por cambios en la política minera y petrolera del país.

Pero el mandatario recordó su meta de duplicar la producción petrolera e impulsar grandes proyectos mineros para conseguir recursos para el Estado y sus programas.

"Este gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, los más pobres. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared, y no vamos a hacer lo que ellos quieran sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano", enfatizó.

Lo dijo durante el lanzamiento de la estrategia Ecuador emprendedor, innovador y sostenible que busca impulsar emprendimientos para reactivar la economía del país.