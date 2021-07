Iza pide unidad en la diversidad al asumir mando de la Conaie

Leonidas Iza asumió este sábado la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con un llamamiento a la unidad del movimiento indígena y de otros sectores sociales en busca de una sociedad con igualdad de oportunidades.

En su discurso de posesión, Iza pidió "la unidad hacia adentro de la Conaie, la unidad sobre el proyecto político de los pueblos y nacionalidades" y apuntó que quieren esa unidad "para pragmatizar los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades".

Con esa unidad -dijo- exigirán a los cinco poderes del Estado que "se pragmatice los derechos de los pueblos y nacionalidades, pero también de todos los ciudadanos ecuatorianos".

Y extendió el pedido de unidad al movimiento Pachackutik, brazo político de la Conaie.

NI RACISMO NI DISCRIMINACIÓN

Iza saludó a los migrantes y apuntó que en Ecuador hay comunidades que se han "quedado prácticamente sin habitantes" y pidió a la Conaie dar un salto cualitativo. "Ya no estamos viviendo solo en el campo o viviendo de la agricultura, o luchando por la tierra y por el agua", afirmó.

"Ahora somos también obreros, trabajadores de las grandes ciudades. Por eso, la Conaie de ahora debe dar una cobertura política, organizativa y jurídica en todas la ciudades de Ecuador", dijo al agregar que la organización también debe atender a quienes han migrado al exterior.

El líder añadió que necesitan garantizar la unidad con otros sectores populares y por ello, anunció que convocarán nuevamente al "Gran Parlamento de los Pueblos de Ecuador" pues "solo la unidad en la diversidad va a permitir transitar a una nueva historia" en donde se pueda "reconocer la diversidad".

Iza subrayó que no aceptarán "ningún discurso de racismo, de discriminación, no solo a los pueblos indígenas sino a ningún ciudadano de este país, sean de los medios de comunicación, sean de los poderes económicos, sean del político o sean de las autoridades". "No vamos a permitir", enfatizó.

El presidente de la Conaie agregó que trabajará en sus tres años en el cargo por la agenda de la mujeres y pidió ser más rigurosos en la aplicación de la justicia indígena "por los niveles de violencia" que viven las féminas en las comunidades.

"De cada diez compañeras mujeres, ocho son violentadas, de esas seis compañeras están siendo violentadas sexualmente. Eso no podemos aceptar", alertó.

Asimismo, avanzó que fortalecerán la agenda de la juventud: "Necesitamos que la juventud ponga la fuerza pero, sobre todo, necesitamos la sabiduría de nuestros abuelos".

ELIMINAR INCREMENTO PRECIO DE COMBUSTIBLES

Iza, quien señaló que el movimiento indígena de Ecuador nació en una tendencia de izquierda, dijo que no se puede seguir con una economía extractivista y rechazó que se desarrolle minería en fuentes hídrica o zonas de recarga hídrica.

"No permitimos la minería en territorio de los pueblos y nacionalidades" y, para zonas donde ya ha ocurrido, pidió que se garantice el derecho de los trabajadores y remediación ambiental.

Iza fue uno de los líderes de las manifestaciones de octubre de 2019, que se tornaron violentas, contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, y que terminaron una vez que el Gobierno dio marcha atrás a la medida.

En su discurso de posesión, pidió que se detenga el incremento al precio de los combustibles, que rige desde el Gobierno de Lenín Moreno, antecesor de Guillermo Lasso, que asumió el cargo hace dos meses.

Además, pidió a Lasso avanzar en una normativa que permita un "alivio financiero" por lo menos de un año pues la economía de los ciudadanos que tienen créditos se ha visto agravada por la pandemia de la covid-19.

Asimismo, solicitó que se avance en la agenda de amnistía e indultos pues hay "cientos de compañeros criminalizados por la aplicación de la justicia indígena, por la defensa de sus territorios", y también "más de 700 criminalizados en el último levantamiento de octubre".