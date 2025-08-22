Ecuador: Esta es la multa para quienes se detienen a tomar fotos de siniestros

El volcamiento de este camión tras chocar con un auto generó ayer congestión vehicular por casi dos horas en la avenida Nicolás Lapentti. La circulación en la ruta se ralentizó desde el desvío de la carretera Durán, Boliche hasta el puente de la Unidad Nacional, un tramo de 2,3 kilómetros. A eso se sumó el embotellamiento que también provocó otro accidente en el mismo paso elevado. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, de enero a julio de este año se han registrado en Guayas 1 326 siniestros entre moderados y graves; de esos, 114 en la delegación 7, correspondiente al cantón Durán. Lea más: Guayaquil: interesados en remate podrán revisar autos y motos hasta el 27 de agosto

Carlos Coello y Manuel Cedeño coinciden en que fácilmente pueden demorar más de 20 minutos para cruzar por la avenida Nicolás Lapentti cada vez que hay un siniestro de tránsito, ya que no existen rutas alternas que permitan evitar el colapso de la vía.

“Ahorita hubo un accidente por allá, se volcó un camión, imagine cómo es el tráfico y así no más con eso es peor”, menciona Coello. “Se congestiona bastante cuando hay un hecho violento o un accidente. Hay por dónde meterse para evitar la congestión, pero hay que conocer, aunque es casi lo mismo”, indica Cedeño. El mayor Ronald Pilaló, oficial de control de tránsito del distrito Durán, indicó que en muchas ocasiones la circulación se entorpece, no solo por el flujo vehicular de las horas pico, sino también cuando los conductores disminuyen la marcha para observar o grabar los siniestros.

“Al momento de un accidente de tránsito, por favor continúen su marcha lo más fluido que puedan. Hay conductores que se detienen a grabar, a observar, va generando congestión vehicular y que por ende, si hay una situación que requiera atención médica o rescate de personas atrapadas, se dificulta la atención a las víctimas”, indicó Pilaló.